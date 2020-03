México vs Trinidad y Tobago EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Campeonato Femenil Sub-20 CONCACAF 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gran partido tendremos este miércoles 4 de marzo cerrando los cuartos de final del Campeonato Femenil Sub-20 CONCACAF 2020, cuando México busque seguir su camino rumbo al título, pero tendrán que enfrentarse a Trinidad y Tobago que intentará demostrar su calidad y sorprender en el Félix Sánchez.

Hora y Canal México vs Trinidad y Tobago

Sede: Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana

Hora: 6:00 pm de República Dominicana y 4:00 pm de México. 2:00 pm PT / 5:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports

México vs Trinidad y Tobago en VIVO

La selección de México ha cumplido con los pronósticos hasta ahora ganando todos los partidos que ha disputado, se han mostrado mejor en cada partido, pero saben que la verdadera competencia iniciará este miércoles donde no hay margen de error.

Las Tricolores vienen de un aplastante triunfo en los octavos de final donde se midieron a Granada aplastándolas 12-1 con dobletes de Alison González y Nicole Pérez.

Por su parte, Trinidad y Tobago ha mostrado buenas cosas siendo competitiva y eso las hace soñar con algo histórico, pero igual saben que tendrán que hacer un partido perfecto este miércoles.

Las Caribeñas vienen de una sufrida clasificación, ya que en la jornada pasada les toco medirse a Puerto Rico igualando 2-2 en 90 minutos para irse a tiempos extra donde volvieron a empatar ahora 3-3, así en los penales terminaron llevándose la clasificación.

Tanto México como Trinidad y Tobago saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, la ganadora avanzará a las semifinales a un triunfo del Mundial, mientras que la perdedora quedará eliminada. Las Mexicanas son favoritas, pero no pueden caer en excesos de confianza. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. México vs Trinidad y Tobago.

México vs Trinidad y Tobago EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Campeonato Femenil Sub-20 CONCACAF 2020