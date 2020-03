América vs Atlanta United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Concachampions 2020

Partidazo de poder a poder tendremos este miércoles 11 de marzo en la ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions League 2020, cuando el América busque aprovechar su condición de local para sumar el triunfo que les permita acercarse a las semifinales, pero recibirán al Atlanta United que intentará salir con vida de su dura visita al mítico Estadio Azteca.

Como llegan los equipos

El cuadro del América está teniendo una buena campaña en la Liga MX manteniéndose en la pelea entre los líderes, aunque su fútbol ha dejado muchas dudas. El pasado viernes visitaron a los Pumas en un duelo que parecían perder, hasta que al 90+4 apareció Henry Martín con certero remate de cabeza para firmar el 3-3 final.

Las Águilas dejaron muchas dudas en los Octavos de Final de la Concachampions donde se midieron al Comunicaciones. En la ida en Guatemala igualaron 1-1, mientras que en la vuelta, en casa, no pudieron pasar del empate a uno teniendo que irse hasta los penales donde se quedaron con el triunfo y la clasificación.

Por su parte, el Atlanta United ha tenido un gran arranque de campaña en la MLS donde ha logrado ganar en las dos primeras fechas. El sábado pasado recibieron al Cincinnati logrando vencerlos 2-1 con goles de Ezequiel Barco y Emerson Hyndman.

The Five Stripes no tuvo demasiadas complicaciones en la Concachampions donde se midieron al Motagua. Igualaron 1-1 en Honduras, pero en casa no tuvieron problemas para ganar 3-0 con doblete del Pity Martínez y uno más de Josef Martínez.

Tanto el América como el Atlanta United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar ventaja en esta serie que luce como una de las más atractivos, la localía jugará un factor muy importante.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 14 de agosto en la Campeones Cup 2019 donde el Atlanta se proclamó campeón logrando vencer 3-2 a las Águilas en un duelo muy emocionante.

Hora y Canal América vs Atlanta United

El juego entre América vs Atlanta United se estará disputando en punto de las 20:30, 8:30 pm, hora local de México; en Estados Unidos iniciará a las 6:30 pm del Pacífico y 9:30 pm del Este.

La transmisión del partido Atlanta United vs América en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Fox Sports en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de la CONCACAF que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

América vs Atlanta United en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que tienen el claro objetivo de llegar a las semifinales. Las Águilas parten como favoritos para esta ida al estar en casa, sin embargo para nada será un choque fácil, los Norteamericanos intentarán salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. América vs Atlanta United.

América vs Atlanta United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Concachampions 2020