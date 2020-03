New York City vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Concachampions 2020

Tweet on Twitter

Gran partido nos espera este miércoles 11 de marzo en la ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions League 2020, cuando el New York City FC busque aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie, saben que es vital el ganar cuando reciban a unos Tigres que intentarán imponer su jerarquía en su visita al mítico Yankee Stadium.

Hora y Canal New York City vs Tigres

Sede: Yankee Stadium, New York, Estados Unidos

Hora: 4:00 pm PT / 7:00 pm ET en Estados Unidos. 6:00 pm en México.

Canal: Fox Sports en México. TUDN en Estados Unidos.

New York City vs Tigres en VIVO

El cuadro del New York City ha tenido un arranque de campaña complicado en la MLS, dado que ha disputado dos partidos y en ambos ha sido derrotada. El sábado pasado visitaron a Toronto siendo superadas 1-0.

El NYCFC no tuvo demasiadas complicaciones en la ronda de los octavos de final de esta Concachampions donde se midieron al San Carlos perfilando el boleto desde la ida al ganar 5-3 en Costa Rica, mientras que en casa ganaron 1-0 para avanzar con global de 6-3.

Por su parte, los Tigres están siendo una de las decepciones en la Liga MX rezagándose de la pelea por la liguilla. El viernes pasado visitaron al Puebla teniendo que conformarse con un amargo empate a cero.

La UANL estuvo muy cerca de también decepcionar en la Concachampions, ya que en los octavos de final cayeron 2-1 en la ida ante el Alianza de El Salvador, mientras que en la vuelta ganaban 3-2 al 90, con ello estaban eliminados por el gol de visitante, sin embargo al 90+4 Nahuel Guzmán apareció para el 4-2 que les dio el boleto.

Tanto el New York City como los Tigres saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por las semifinales. En los pronósticos la UANL es muy ligero favorito por el poder de su plantel y porque realmente ninguno llega en buen momento. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. New York City vs Tigres.

