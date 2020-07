Sheffield vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2019-2020

Tweet on Twitter

Partido muy atractivo tendremos este sábado 11 de julio siguiendo con la jornada 35 de la Premier League 2019-2020, cuando el Sheffield United busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo ante un Chelsea que saldrá a imponer su jerarquía en Bramall Lane.

Hora y Canal Sheffield vs Chelsea

Sede: Bramall Lane, Sheffield en Yorkshire, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Sheffield vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Sheffield ha sido una de las revelaciones de la campaña luchando con todo por competencias europeas, saben que en casa deben hacerse fuertes. Después de 34 jornadas suman 13 triunfos, 12 empates y han caído en 9 ocasiones.

Los Sables vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron a los Wolves en un choque que parecía terminar en empate, hasta que John Egan se vistió de héroe al 90+3 con el 1-0 definitivo.

Por su parte, el Chelsea está cumpliendo con un buen torneo estando cerca de amarrar su boleto a Champions. Ellos suman 18 triunfos, 6 empates y 10 descalabros.

Los Blues vienen de un sufrido triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Crystal Palace logrando doblegarlos 2-3 con goles de Olivier Giroud, Christian Pulisic y Tammy Abraham.

Tanto el Sheffield como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final; en la tabla general encontramos a los Sables en la séptima posición con 51 puntos, mientras que los Blues son terceros con 60 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Sheffield vs Chelsea.

