Valladolid vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 Liga Española 2019-2020

Seguimos con las emociones de este sábado 11 de julio en la jornada 36 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Valladolid busque dar la campanada al recibir a un Barcelona que no tiene margen de error, necesita salir con el botín de su visita al Estadio José Zorrilla.

Como llegan los equipos

El cuadro del Valladolid ha tenido una buena temporada en términos generales teniendo la salvación en la bolsa que era su principal objetivo. Después de 35 jornadas suman 8 victorias, 15 empates y han sido vencidos en 12 choques.

El Pucela viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Valencia en un duelo en el que parecían rescatar el empate a uno con gol de Víctor García, pero un error a un minuto del final les anotaron el 2-1 final.

Por su parte, el Barcelona se encuentra luchando con todo por el título, saben que no hay margen de error en esta recta final. Ellos cosechan 23 victorias, 7 empates y han caído en 5 choques.

Los Blaugranas vienen de un sufrido triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Espanyol logrando doblegarlos gracias a solitaria anotación de Luis Suárez.

Tanto el Valladolid como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir el triunfo en la lucha en esta recta final; en la tabla general encontramos al Pucela en la catorceava posición con 39 puntos, mientras que los Blaugranas son sublíderes con 76 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 29 de octubre en la primera vuelta del campeonato en Camp Nou. En aquel choque los Blaugranas no tuvieron demasiadas complicaciones para llevarse el triunfo 5-1 con doblete de Leo Messi y anotaciones de Lenglet, Arturo Vidal y Luis Suárez.

Hora y Canal Valladolid vs Barcelona

El juego entre Valladolid vs Barcelona se estará disputando en punto de las 7:30 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 10:30 am del Pacífico y 1:30 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:30 pm

Bolivia y Venezuela: 1:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:30 pm

La transmisión del partido Barcelona vs Valladolid en VIVO para la televisión será en exclusiva por Movistar LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Valladolid vs Barcelona en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente duelo entre dos equipos que saldrán con todo, aunque la realidad es que los Blaugranas son amplios favoritos para ganar, pero no deberán caer en excesos de confianza. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Valladolid vs Barcelona.

Valladolid vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 Liga Española 2019-2020