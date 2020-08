Pumas vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Torneo Apertura 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Buen partido tendremos este domingo 30 de agosto siguiendo con la jornada 7 del Torneo Apertura 2020, cuando los Pumas busquen aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los consolide entre los líderes de la competencia, pero tendrán una buena prueba ante Tijuana que viene con la misión de sumar en su visita al Estadio Universitario.

Como llegan los equipos

El cuadro de los Pumas ha tenido un buen arranque de campaña manteniéndose como el único invicto de la competencia, aunque es una realidad que su fútbol sigue sin convencer del todo. Después de 6 jornadas suman 2 victorias y han empatado en los restantes 4 choques.

La UNAM viene de un milagroso empate en la jornada pasada cuando les toco visitar a los Tigres en un duelo que parecían perder, hasta que al 90+1 Carlos González apareció para salvar el 1-1 final.

Por su parte, Tijuana ha sido una de las decepciones en el inicio de campaña, pero quieren empezar con un paso ascendente. Ellos cosechan 2 victorias, un empate y han caído en 3 choques.

Los Xolos vienen de tomar un respiro en la jornada pasada cuando recibieron a Puebla logrando doblegarlos con solitaria anotación de Brayan Angulo.

Tanto los Pumas como Tijuana saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por la clasificación; en la tabla general encontramos a la UNAM en la quinta posición con 10 puntos, mientras que los Xolos se ubican en la treceava posición con 7 unidades en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez hace más de un año, dado que su último choque fue el 9 de agosto en el Apertura 2019 en el Caliente. En aquel choque los Xolos lograron llevarse el triunfo con solitaria anotación de Camilo Sanvezzo.

Hora y Canal Pumas vs Tijuana

El juego entre Pumas vs Tijuana se estará disputando en punto de las 12:00 pm del centro de México y 10:00 am de Baja California; en Estados Unidos iniciará a las 10:00 am del Pacífico y 1:00 pm del Este.

La transmisión del partido Tijuana vs Pumas en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Las Estrellas en TV Abierta y TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

Pumas vs Tijuana en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo por la victoria que les permita dar un golpe de autoridad ahora que nos acercamos a la mitad del rol regular. En los pronósticos la UNAM es favorita al estar en casa, pero los Xolos están motivados e intentarán salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Pumas vs Tijuana.

Pumas vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Torneo Apertura 2020