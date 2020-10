Venezuela vs Paraguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eliminatorias CONMEBOL 2022

Tweet on Twitter

Partido importantísimo tendremos este martes 13 de octubre siguiendo con la jornada 2 de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2022, cuando Venezuela haga su debut en casa con la obligación de llevarse las tres unidades, pero tendrá que recibir a Paraguay que también saldrá con la urgencia de quedarse con el botín completo en su visita al Olímpico Metropolitano.

Hora y Canal Venezuela vs Paraguay

Sede: Estadio Olímpico Metropolitano, Mérida, Venezuela

Hora: 6:00 pm de Caracas y 7:00 pm de Asunción. 5:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:00 pm de Bolivia. 7:00 pm de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. 3:00 pm PT / 6:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TLT en Venezuela y Tigo Sports en Paraguay. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Venezuela vs Paraguay en VIVO

La selección de Venezuela tiene la ilusión de llegar a su primer Mundial en su historia, sin embargo saben que para conseguirlo deben hacerse prácticamente imbatibles en casa.

La Vinotinto tuvo un amargo debut el viernes pasado cuando visitaron a Colombia siendo vencidos 3-0, por lo que tienen mucho que mejorar.

Por su parte, Paraguay no parte entre los favoritos para conseguir su boleto al Mundial, por lo que cada duelo es vital para romper el pronóstico y más ante rivales que luce inferiores.

Los Guaraníes tuvieron un amargo debut en las eliminatorias el jueves pasado cuando recibieron a Perú en un duelo que habían remontado con doblete de Ángel Romero, sin embargo un error a 5 minutos del final les costó el 2-2 final.

Tanto Venezuela como Paraguay saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren sumar su primera victoria de la competencia, no hay margen de error para dos equipos que no están entre los candidatos a avanzar y eso los obliga a sumar este martes. En los pronósticos la Vinotinto es muy ligera favorita al estar en casa, pero los Guaraníes tienen un plantel más fuerte y necesitan las tres unidades. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Venezuela vs Paraguay.

