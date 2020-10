Real Madrid vs Shakhtar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Champions League 2020-21

Tweet on Twitter

Abrimos la actividad de este miércoles 21 de octubre siguiendo con la jornada 1 de la Champions League 2020-2021, cuando el Real Madrid haga su debut en la competencia con la misión de sumar sus primeros puntos y dejar atrás el golpe del fin de semana pasado, pero tendrán que recibir al Shakhtar que saldrá motivado listo para salir con vida de su visita al Alfredo Di Stéfano.

Como llegan los equipos

El cuadro del Real Madrid ha tenido un arranque de campaña irregular en LaLiga de España donde suman 3 victorias, un empate y han sido vencidos en una sola ocasión. Su derrota llegó justamente el sábado pasado cuando, en casa, fueron sorprendidos 0-1 por el Cádiz.

Los Merengues vuelven a la Liga de Campeones con la misión de superar el fracaso de la edición pasada donde quedaron eliminados en Octavos de Final a manos del Manchester City.

Por su parte, el Shakhtar también ha arrancado de manera algo irregular la liga en Ucrania al sumar 3 triunfos y 3 empates en 6 fechas. El sábado pasado lograron una contundente victoria 5-1 sobre el FC Lviv con doblete de Viktor Kovalenko.

Los Topos tuvieron una actuación irregular en la pasada Liga de Campeones donde terminaron terceros para avanzar a la Europa League quedando eliminados en las semifinales a manos del Inter de Milán.

Tanto el Real Madrid como el Shakhtar saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren arrancar con el pie derecho pensando en la clasificación dentro del Grupo B que luce como uno de los más cerrados junto al Borussia Monchengladbach y el Inter de Milán, cualquiera de los cuatro puede avanzar.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez cuando compartieron grupo en la Champions League 2015-2016. Los Merengues ganaron tanto en casa 4-0, así como de visitantes 3-4, con doblete de Cristiano Ronaldo, el pasado 25 de noviembre de 2015.

Hora y Canal Real Madrid vs Shakhtar

El juego entre Real Madrid vs Shakhtar se estará disputando en punto de las 6:55 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 9:55 am del Pacífico y 12:55 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:55 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:55 pm

Bolivia y Venezuela: 1:55 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:55 pm

La transmisión del partido Shakhtar vs Real Madrid en VIVO para la televisión será por ESPN en Sudamérica, así como por Fox Sports en México y Centroamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Real Madrid vs Shakhtar en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo en su duelo de debut. Los Merengues parecen ser claros favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, pero no llegan en un buen momento y los Topos intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Shakhtar.

