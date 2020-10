Barcelona vs Real Madrid EN VIVO Transmisión DirecTV y SKY Dónde ver TV Jornada 7 Liga Española 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 24 de octubre en la jornada 7 de la Liga Española 2020-2021 con El Clásico, donde el Barcelona buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita mantenerse en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Real Madrid que saldrá con la urgencia de sumar en su dura visita al Estadio Camp Nou.

Como llegan los equipos

El cuadro del Barcelona ha tenido un arranque de campaña complicada, su fútbol no ha convencido. En la jornada pasada visitaron al Getafe siendo superados 1-0 para sumar 2 triunfos, un empate y un descalabro en 4 fechas.

Los Blaugranas tuvieron actividad a media semana en su debut en la Champions League donde tomaron oxígeno al aplastar 5-1 al Ferencváros con goles de Leo Messi, Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri y Dembélé.

Por su parte, el Real Madrid tampoco la ha pasado bien en este inicio de campaña, dado que también llegan de perder en la jornada pasada cuando, en casa, cayeron 1-0 ante el Cádiz para quedarse con 3 triunfos, un empate y un partido perdido.

Los Merengues igual tuvieron acción en la Champions League a media semana, sin embargo ellos acrecentaron la crisis, dado que fueron superados, en casa, 2-3 por el Shakhtar.

Tanto el Barcelona como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan en un momento complicado, de perder en la jornada pasada y viéndose realmente mal, por lo que les urge tomar un respiro; en la tabla general encontramos a los Blaugranas en la novena posición con 7 puntos, aunque con dos partidos pendientes, mientras que los Merengues son terceros con 10 unidades y un duelo pendiente todavía en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 1 de marzo en la campaña pasada en Camp Nou. En aquel choque los Merengues perfilaron su título al quedarse con el triunfo 2-0 con goles de Vinicius y Mariano.

Hora y Canal Barcelona vs Real Madrid

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 4:00 pm de España, Italia, Francia y Alemania. 8:00 am de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar Partidazo en España. SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica.

Barcelona vs Real Madrid en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad, con una gran rivalidad, pero que no están viviendo su mejor momento, por lo que esté duelo será una buena oportunidad de afinar detalles y ganar en confianza de cara a lo que viene. En los pronósticos los Blaugranas son ligeros favoritos al estar en casa, sin embargo los Merengues intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Real Madrid.

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO Transmisión DirecTV y SKY Dónde ver TV Jornada 7 Liga Española 2020-21