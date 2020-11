Istanbul vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Champions League 2020-21

Tweet on Twitter

Se abren las emociones de este miércoles 4 de noviembre siguiendo con la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League 2020-2021, cuando el Istanbul busque aprovechar su condición de local sabiendo que es vital el ganar al recibir a un Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Basaksehir Arena.

Hora y Canal Istanbul vs Manchester United

Sede: Başakşehir Arena, Estambul, Turquía

Hora: 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

El cuadro del Istanbul ha tenido un actuación complicada en esta Champions dado que ha perdido los dos duelos que ha disputado. En la jornada pasada cayeron en casa 2-0 ante el PSG, eso los tiene cerca de la eliminación.

Los Turcos están teniendo un torneo complicado en la Superliga Turca estando lejos de los primeros puestos. Vienen de un gran triunfo el domingo cuando visitaron al Konyaspor logrando doblegarlos 1-2 con un autogol y anotación de Danijel Aleksic.

Por su parte, el Manchester United ha arrancado con todo su participación en la Liga de Campeones ganando los dos primeros duelos, por lo que intentarán seguir con esa buena inercia. En la jornada pasada aplastaron 5-0 al RB Leipzig con hat-trick de Marcus Rashford.

Los Red Devils, sin embargo, están decepcionando en la Premier League peleando en la parte baja de la tabla. El domingo recibieron al Arsenal siendo superados 0-1.

Tanto el Istanbul como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos. En los pronósticos los Red Devils son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero los Turcos saben que si quieren mantenerse con vida necesitan salir con el botín completo en casa. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Istanbul vs Manchester United.

