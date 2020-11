Monterrey vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Copa MX 2020

Tweet on Twitter

Tras una larguísima espera, este miércoles 4 de noviembre concluye la actividad de la Copa MX 2019-2020 con la gran final de vuelta, donde el Monterrey buscará imponer su condición de local para mantener la ventaja y quedarse con el título, sin embargo tendrá que recibir a Tijuana que saldrá a “matar o morir” por la gran remontada en su visita al Estadio BBVA.

Como llegan los equipos

El cuadro del Monterrey ha venido con paso ascendente en la Liga MX donde se ha metido de lleno en la pelea por la clasificación directa. El pasado sábado recibieron al Cruz Azul logrando vencerlos 1-0 con solitaria anotación de Rogelio Funes Mori y con ello dependen de si mismos para terminar entre los cuatro primeros.

Por su parte, Tijuana es la otra cara de la moneda estando fuera de toda posibilidad de clasificar al repechaje en la Liga MX. El pasado viernes recibieron a Pachuca siendo superados 0-2 y sellando su eliminación, por lo que únicamente les queda pelear por esta copa.

Estos dos equipos disputaron el partido de ida el pasado miércoles 21 de octubre en el Caliente. En aquel choque un solitario gol anotado por la vía penal por Nico Sánchez fue suficiente para que los Rayados se quedaran con la victoria como visitantes, en duelo donde Daniel Parra se fue expulsado por los Regios y Marcel Ruiz hizo lo propio por los Xolos.

Tanto Monterrey como Tijuana saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita pensar en el título, aunque claramente los Rayados son favoritos por llegar con ventaja y estar en casa, sin embargo los Xolos han fijado todas sus fuerzas en esta vuelta sabiendo que es lo único que pueden salvar en esta terrible campaña.

Hora y Canal Monterrey vs Tijuana

El juego entre Monterrey vs Tijuana se estará disputando en punto de las 8:36 pm de Nuevo León y del centro de México, así como a las 6:36 pm de Baja California; en Estados Unidos iniciará a las 6:36 pm del Pacífico y a las 9:36 pm del Este.

La transmisión del partido Tijuana vs Monterrey en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Fox Sports, ESPN y TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Fox Deportes. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la CopaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN y Azteca Deportes.

Monterrey vs Tijuana en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán a “matar o morir”, no hay margen de error, al finalizar el choque uno estará festejando el título y el otro quedará con el siempre amargo sabor del subcampeonato. Como ya mencionamos, los Rayados son amplios favoritos para quedarse con el título, sin embargo lo peor que podrían hacer es caer en excesos de confianza ante unos Xolos que no tienen mucho que perder. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Monterrey vs Tijuana.

