Atalanta vs Inter de Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Serie A 2020-21

Abrimos la actividad de este domingo 8 de noviembre con un gran partido en la jornada 7 de la Serie A 2020-2021, cuando el Atalanta busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita consolidarse entre los líderes, pero recibirán al Inter de Milán que también saldrá obligado a ganar en el Atleti Azzurri d’Italia.

Hora y Canal Atalanta vs Inter de Milán

Sede: Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Lombardía, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Atalanta vs Inter de Milán en VIVO

El cuadro del Atalanta ha cumplido con una buena campaña en la Serie A al sumar 4 victorias y 2 derrotas, aunque su fútbol no ha convencido del todo. En la jornada pasada lograron un buen triunfo 1-2 sobre el Crotone con doblete de Luis Muriel.

La Dea viene de un durísimo golpe a media semana en la Champions League donde recibió al Liverpool siendo aplastados 0-5, por lo que les urge dejar atrás ese descalabro.

Por su parte, el Inter de Milán no ha tenido el arranque que esperaba en la Serie A donde lucía como uno de los candidatos al título. Ellos cosechan 3 triunfos, 2 empates y un descalabro. En la jornada pasada apenas igualaron en casa 2-2 ante el Parma.

El Internazionale también tuvo actividad a media semana en la Champions League y también la pasó mal ya que cayeron 3-2 en su visita al Real Madrid y con ello quedaron virtualmente eliminados de la fase de grupos.

Tanto el Atalanta como el Inter de Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a La Dea en la cuarta posición con 12 puntos, mientras que el Inter marcha sexto con 11 unidades en esta Serie A que ha iniciado muy pareja. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs Inter de Milán.

