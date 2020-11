Turquía vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Noviembre 2020

Tweet on Twitter

Se abren las emociones de la Fecha FIFA de noviembre este miércoles 11, cuando Turquía busque aprovechar al máximo este duelo donde recibirán a Croacia que también buscará hacer un buen choque en la cancha del Vodafone Arena.

Hora y Canal Turquía vs Croacia

Sede: Vodafone Arena, Estambul, Turquía

Hora: 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Turquía vs Croacia en VIVO

La selección de Turquía vuelve a la actividad con la misión de prepararse para las últimas dos jornadas de la UEFA Nations League donde buscará su clasificación ante Rusia, el próximo domingo, y ante Hungría el próximo miércoles.

Los Turcos tuvieron actividad por última vez el pasado mes de octubre cuando firmaron empates 1-1 ante Rusia y 2-2 ante Serbia, lo que nos dejó sin margen de error.

Por su parte, Croacia también buscará aprovechar esta oportunidad de afinar detalles de cara a sendos duelos que tendrán en los próximos días ante Suecia y Portugal en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Los Croatas tuvieron actividad en octubre en la jornada 3 y 4 de la Liga de Naciones donde vencieron 2-1 a Suecia y cayeron 1-2 ante Francia, ambos en casa.

Tanto Turquía como Croacia saben de la importancia de este partido dado que para ambos es la última oportunidad de afinar detalles de cara a la definición de sus grupos en la UEFA Nations League, ambos con claros objetivos, pero habrá que ver si los entrenadores usan planteles alternativos ante la fuerte carga que han tenido sus jugadores. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Turquía vs Croacia.

