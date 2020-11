Lille vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Partido muy atractivo tendremos este jueves 26 de noviembre abriendo el día en la jornada 4 de la Europa League 2020-2021, cuando el Lille busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que prácticamente les de la clasificación, pero recibirán al Milán que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Pierre-Mauroy.

Hora y Canal Lille vs Milán

Sede: Estadio Pierre-Mauroy, Villeneuve-d’Ascq, Lille, Francia

Hora: 6:55 pm de Francia e Italia. 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDNxtra en Estados Unidos.

Lille vs Milán en VIVO

El cuadro del Lille está teniendo una gran campaña en la Ligue 1 de Francia donde marchan como sublíderes. El pasado domingo recibieron al Lorient logrando un claro triunfo 4-0 con doblete de Yusuf Yazici y goles de Luiz Araujo y Jonathan David.

Por su parte, el Milán está dominando la Serie A siendo líder en solitario con 6 victorias y 2 empates en 8 jornadas. Vienen de dar un golpe de autoridad el pasado domingo cuando visitaron al Napoli logrando doblegarlos 1-3 con doblete de Zlatan Ibrahimovic y uno más de Jens Petter Hauge.

Estos dos equipos se vieron las caras el pasado 5 de noviembre en la jornada 3 de esta fase de grupos en San Siro. En aquel choque el Lille sorprendió quedándose con una aplastante victoria 0-3 con hat-trick de Yusuf Yazivi, por lo que Il Diavolo irá por la revancha.

Tanto el Lille como el Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita perfilar su clasificación; en Les Dogues son líderes de grupo con 7 puntos, mientras que los Rossoneris suman 6 unidades en la segunda posición en esta Europa League. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Lille vs Milán.

