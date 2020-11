Chelsea vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2020-2021

Partido de poder a poder tendremos este domingo 29 de noviembre siguiendo con la jornada 10 de la Premier League 2020-2021, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad que los coloque como líderes, pero recibirán al Tottenham que también saldrá decidido a imponer su buen momento en Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Tottenham

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 10:30 am de México y Centroamérica. 9:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Chelsea vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Chelsea ha cumplido con una gran campaña mantenieńdose en la pelea por los primeros puestos. En la jornada pasada doblegaron 0-2 al Newcastle para colocarse con 5 victorias, 3 empates y únicamente han perdido en una ocasión.

Los Blues tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde visitaron al Rennes logrando vencerlos 1-2 con goles de Callum Hudson-Odoi y Olivier Giroud.

Por su parte, el Tottenham se están consolidando como el rival a vencer. En la jornada pasada dieron un golpe de autoridad venciendo 2-0 al Manchester City para colocarse con 6 triunfos, 2 empates y apenas han perdido en un compromiso.

Los Spurs tuvieron actividad a media semana en la Europa League donde recibieron al Ludogorets logrando un claro triunfo 4-0 con doblete de Carlos Vinicius y goles de Harry Winks y Lucas Moura.

Tanto el Chelsea como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la lucha por el título; en la tabla general encontramos a los Blues en la tercera posición con 18 puntos, mientras que los Spurs son líderes con 20 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Tottenham.

Chelsea vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2020-2021