Atlético de Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Liga Española 2020-21

Abrimos la actividad de este sábado 9 de enero en la jornada 18 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita mantenerse en lo más alto de la tabla, llegan dolidos, pero recibirán a un Athletic Bilbao que tampoco llega en su mejor momento pero intentará sumar en el Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Athletic Bilbao

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Athletic Bilbao en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid está cumpliendo con una gran campaña siendo el dominador de la competencia en la lucha por el ansiado título. Después de 15 duelos suman 12 victorias, 2 empates y apenas han sido vencidos en una ocasión. En la jornada pasada lograron vencer 1-2 al Alavés.

Los Colchoneros tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey donde sufrieron un durísimo descalabro al caer 1-0 ante el Cornella quedando eliminados.

Por su parte, el Athletic Bilbao está teniendo una temporada irregular peleando en media tabla lejos de la zona europea, por lo que les urge reaccionar. Ellos suman 6 victorias, 3 empates y han caído en 9 choques.

Los Leones de San Mamés tuvieron actividad también a media semana, pero en duelo pendiente donde recibieron al Barcelona siendo superados 2-3, a pesar de que Iñaki Willians los había puesto al frente apenas a los 3 minutos.

Tanto el Atlético de Madrid como el Athletic Bilbao saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final de la primera vuelta; en la tabla general encontramos a los Colchoneros, de Héctor Herrera, como líderes con 38 puntos, mientras que los Leones son novenos con 21 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Athletic Bilbao.

Atlético de Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Liga Española 2020-21