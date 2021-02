Chivas vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Torneo Clausura 2021

Tweet on Twitter

Se cierra la actividad de la jornada 8 del Torneo Clausura 2021 este domingo 28 de febrero con un partidazo de poder a poder donde las Chivas buscarán tomar un respiro aprovechando su condición de local, pero tendrán que recibir a unos Pumas que saldrán obligados a ganar en su visita al Estadio Akron.

Como llegan los equipos

El cuadro de las Chivas ha tenido una campaña complicada que los tiene fuera incluso de la zona de repechaje, por lo que estando en casa es vital llevarse las tres unidades. Después de 7 jornadas únicamente han podido cosechar un triunfo, 4 empates y han caído derrotados en un par de ocasiones.

El Guadalajara viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al Pachuca en un duelo donde Jesús Molina los puso al frente, fallaron varias oportunidades y eso les costó el empate, aun así se salvaron de caer cuando en los últimos minutos Raúl Gudiño detuvo un penal para el 1-1 final.

Por su parte, los Pumas han sido una de las decepciones en el actual torneo, el vigente subcampeón del fútbol mexicano apenas ha sido capaz de ganar en una ocasión en 7 fechas, por 2 empates y 4 partidos perdidos, por lo que les urge reaccionar.

La UNAM viene de una nueva derrota en la jornada pasada cuando recibieron al León siendo superados 0-1 en un duelo realmente parejo donde, quizá, merecieron un poco más.

Tanto las Chivas como los Pumas saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y tomar un respiro tras el mal momento que viven, para cualquiera una derrota podría ser un golpe definitivo para sus DT’s; en la tabla general encontramos al Guadalajara en la treceava posición con 7 puntos, mientras que la UNAM marcha penúltimo con apenas 5 unidades en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 31 de octubre en la jornada 16 de la campaña pasada en CU. En aquel choque el Guadalajara tomó ventaja en un par de ocasiones con goles de Uriel Antuna y Jesús Molina, sin embargo en ambas alcanzó la UNAM con anotaciones de Nicolás Freire y Carlos González para el 2-2 final.

Hora y Canal Chivas vs Pumas

El juego entre Chivas vs Pumas se estará disputando 9:00 pm de Guadalajara y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 7:00 pm del Pacífico y a las 10:00 pm del Este.

La transmisión del partido Pumas vs Chivas en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Azteca 7 y Las Estrellas en TV Abierta para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por TUDN.

Chivas vs Pumas en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que llegan urgidos de ganar, no hay margen de error si no quieren hundirse en la tabla. En los pronósticos Guadalajara es favorito al estar en casa y haber hecho mejor las cosas, sin embargo la UNAM saldrá decidido a salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs Pumas.

