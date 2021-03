Arsenal vs Olympiacos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Partido que parece de trámite tendremos este jueves 18 de marzo en la vuelta de los octavos de final de la Europa League 2020-2021, cuando el Arsenal busque seguir su camino en la competencia, tiene la ventaja y está en casa, pero no deberá confiarse de un Olympiacos que intentará dar la campanada en el Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Olympiacos

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 5:55 pm de Reino Unido. 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Arsenal vs Olympiacos en VIVO

El cuadro del Arsenal viene de una gran victoria el pasado domingo en la Premier League donde recibieron al Tottenham logrando remontar para vencerlos 2-1 con anotaciones de Martin Odegaard y Alexandre Lacazette, lo que los mantuvo con la velita encendida en la lucha por competencias europeas.

Por su parte, el Olympiacos viene de un gran triunfo el pasado domingo en la Superliga de Grecia donde visitaron al Larisa logrando doblegarlos 1-3 con anotaciones de Ahmed Hassan, Thanasis Androutsos y Youssef El-Arabi, lo que los consolidó como líderes de la competencia.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en El Pireos. En aquel choque los Gunners perfilaron su clasificación al llevarse un claro triunfo 1-3 con goles de Martin Odegaard, Gabriel dos Santos y Mohamed Elneny, por lo que parece todo definido.

Tanto el Arsenal como el Olympiacos saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria, aunque la realidad es que los Gunners parecen tener todo definido, tienen un mejor plantel, en casa y con ventaja sería una auténtica proeza si la Leyenda logra la remontada en esta Europa League, aunque luchará por conseguirlo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Olympiacos.

