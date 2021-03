Dinamo Zagreb vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Buen partido tendremos este jueves 18 de marzo abriendo la actividad de la vuelta en los octavos de final de la Europa League 2020-2021, cuando el Dinamo Zagreb busque aprovechar su condición de local soñando con la remontada, pero tendrán que recibir a un Tottenham que saldrá decidido a imponer su jerarquía y firmar su boleto en el Maksimir.

Hora y Canal Dinamo Zagreb vs Tottenham

Sede: Estadio Maksimir, Zagreb, Croacia

Hora: 5:55 pm de Reino Unido. 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Galavision en Estados Unidos.

Dinamo Zagreb vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Dinamo Zagreb viene de una gran exhibición el pasado domingo cuando visitaron al Varazdin en la Primera Liga de Croacia logrando aplastarlos 0-5 con doblete de Mislav Orsic y anotaciones de Iyayi Atiemwen, Josip Misic y Mario Gavranovic, lo que los consolidó como líderes.

Por su parte, el Tottenham viene de una dura derrota el domingo pasado en la Premier League donde visitaron al Arsenal en un choque donde Erik Lamela los puso al frente con espectacular gol de Rabona, sin embargo los terminaron remontando para caer 2-1.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves 11 de marzo en Londres. En aquel choque los Spurs dominaron perfilando la clasificación al quedarse con el triunfo 2-0 con doblete de Harry Kane.

Tanto el Dinamo Zagreb como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y pensar en la clasificación. En los pronósticos los Spurs son claros favoritos para clasificar al llegar con ventaja y sin haber recibido gol en casa, sin embargo no pueden confiarse de unos Croatas que en casa saldrán a “matar o morir” para seguir con vida en esta Europa League. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Dinamo Zagreb vs Tottenham.

Dinamo Zagreb vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Europa League 2020-21