Georgia vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eliminatorias UEFA 2022

Abrimos las emociones de este domingo 28 de marzo siguiendo con la jornada 2 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022 con un duelo que parece de trámite, ya que Georgia intentará ser un rival digno cuando reciban a España que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Boris Paichadze.

Hora y Canal Georgia vs España

Sede: Estadio Boris Paichadze, Tiflis, Georgia

Hora: 6:00 pm de Madrid. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Cuatro en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Georgia vs España en VIVO

La selección de Georgia es una de las más débiles de Europa, por lo que saben que un boleto mundialista es una misión imposible, sin embargo saben que cada duelo debe ser tomado como una oportunidad de mejorar y que sus jugadores se proyecten de cara al futuro.

Los dirigidos por Vladimir Weiss arrancaron su participación en las eliminatorias el pasado jueves cuando visitaron a Suecia siendo superados 4-0.

Por su parte, España es el gran favorito del Grupo B para llegar al Mundial, sin embargo han habido varias sorpresas en este arranque de eliminatorias y lo peor que podrían hacer es caer en excesos de confianza, algo que ya les pasó en su debut.

La Furia Roja ya pasó los primeros apuros en estas eliminatorias, ya que en su debut recibieron a Grecia en un duelo donde Álvaro Morata los puso al frente, pero los terminaron igualando para un amargo 1-1 final.

Tanto Georgia como España saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de hacer un buen papel, aunque en los pronósticos claramente La Furia Roja es favorita para ganar y golear, no deberían pasar problemas ante un local que intentará no salir con goleada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Georgia vs España.

Georgia vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eliminatorias UEFA 2022