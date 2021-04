Atlanta United vs Philadelphia Union EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Concachampions 2021

Tweet on Twitter

Se abren las emociones de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League 2021 este martes 27 de abril con un buen duelo donde el Atlanta United buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie al recibir al Philadelphia Union que intentará salir con vida de su visita al Mercedes-Benz Stadium.

Hora y Canal Atlanta United vs Philadelphia Union

Sede: Mercedes-Benz Stadium, Georgia, Atlanta, Estados Unidos

Hora: 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm en México.

Canal: TUDN en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Atlanta United vs Philadelphia Union en VIVO

El cuadro del Atlanta United ha cumplido en el arranque de la MLS donde suman una victoria y un empate en las dos primeras fechas. El pasado sábado recibieron al Chicago Fire logrando doblegarlos 3-1 con goles de Ezequiel Barco, Emerson Hyndman y un autogol.

The Five Stripes no tuvo demasiadas complicaciones en los octavos de final de esta Concachampions donde se midieron al Alajuelense logrando ganar 0-1 en Costa Rica, mientras que en casa ganaron 2-0 para avanzar 3-0 en el global.

Por su parte, el Philadelphia Union no ha empezado la MLS como hubiesen querido al sumar un empate y una derrota en dos fechas. El sábado pasado recibieron al Inter Miami siendo superados 1-2.

La U se vio sólido en octavos de final donde se midieron al Saprissa en una serie que lucía cerrada, sin embargo perfilaron su clasificación desde la ida al ganar como visitantes 0-1, mientras que en casas ganaron 4-0, destacando a Kacper Przybylko que anotó en ambos duelos.

Tanto el Atlanta United como el Philadelphia Union saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren pegar primero en esta serie que luce muy pareja, son dos equipos que tienen la misión de meterse a semifinales. En los pronósticos The Five Stripes es favorito al estar en casa y llegar en mejor momento, pero la U intentará salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlanta United vs Philadelphia Union.

Atlanta United vs Philadelphia Union EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Concachampions 2021