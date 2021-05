Manchester City vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 8 de mayo con un duelo con sabor a Final en la jornada 35 de la Premier League 2020-2021, donde el Manchester City buscará alzarse con el título al recibir a un Chelsea que saldrá a demostrar su calidad en su visita al Etihad Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester City ha tenido una campaña realmente espectacular en la Premier donde marchan como líderes en solitario. En la jornada pasada vencieron 0-2 al Crystal Palace para colocarse con 25 victorias, 5 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en la vuelta de las semifinales de la Champions League donde recibieron al PSG logrando doblegarlos 2-0 y avanzando a la Final con contundente global 4-1.

Por su parte, el Chelsea ha venido con un paso ascendente de la mano de Thomas Tuchel. En la jornada pasada vencieron 2-0 al Fulham para colocarse con 17 triunfos, 10 empates y han perdido en 7 choques.

Los Blues también tuvieron acción a media semana en la vuelta de las semifinales de la Champions League donde lograron vencer 2-0 para eliminar al Real Madrid con anotaciones de Timo Werner y Kai Havertz.

Tanto el Manchester City como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad rumbo a la recta final de la Liga Premier y pensando ya en la Final de la Champions donde se estarán enfrentando; en la tabla general encontramos a los Citizens como líderes con 80 puntos, mientras que los Blues son cuartos con 61 unidades.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 17 de abril en las semifinales de la FA Cup en Wembley donde los Blues se quedaron con la victoria y la clasificación gracias a solitaria anotación de Hakim Ziyech.

Hora y Canal Manchester City vs Chelsea

El juego entre Manchester City vs Chelsea se estará disputando en punto de las 5:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia, Chile y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Chelsea vs Manchester City en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Manchester City vs Chelsea en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a conseguir la victoria y dar un golpe de autoridad. En los pronósticos los Citizens son favoritos al estar en casa y llegar como líderes con la posibilidad de proclamarse campeones, pero los Blues llegan muy motivados listos para salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Chelsea.

