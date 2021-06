Islas Vírgenes vs El Salvador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Eliminatorias CONCACAF 2022

Tweet on Twitter

Partido que parecería de trámite tendremos este sábado 5 de junio siguiendo con las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022, cuando las Islas Vírgenes Estadounidenses busquen hacer un duelo digno, pero saben que a poco más podrán aspirar ante El Salvador que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Bethlehem Soccer Stadium.

Hora y Canal Islas Vírgenes vs El Salvador

Sede: Bethlehem Soccer Stadium, Upper Bethlehem, St. Croix, Islas Vírgenes Estadounidenses

Hora: 5:00 pm de El Salvador. 4:00 pm PT / 7:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Canal 4 en El Salvador. NBC Sports en Estados Unidos.

Islas Vírgenes vs El Salvador en VIVO

La selección de las Isas Vírgenes Estadounidenses es una de las más débiles de todo el mundo y ha quedado claro en estas eliminatorias donde han perdido los 3 partidos que han disputado, por lo que en este último choque no se ve por donde la situación sea distinta.

Los Caribeños vienen de una nueva derrota el pasado miércoles cuando visitaron a Montserrat siendo superados 4-0 en la jornada 3 de las eliminatorias.

Por su parte, El Salvador es considerado el favorito para avanzar a la siguiente ronda de las eliminatorias, sin embargo su desempeño no ha sido el mejor en las dos primeras jornadas donde sumaron una victoria y un empate, por lo que en esta visita no pueden fallar.

La Selecta tuvo actividad por última vez el pasado 28 de marzo en la jornada 2 donde visitaron a Montserrat en un duelo en el que Tony Rugamas los puso al frente, sin embargo los terminaron empatando a un minuto del final para un 1-1 decepcionante.

Tanto las Islas Vírgenes como El Salvador saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de hacer un buen duelo, aunque eso es distinto para cada países ya que La Selecta es amplio favorito para ganar y golear, no deberán tener problemas, pero no deberían confiarse de unos Caribeños que saldrán sin nada que perder por la sorpresa. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Islas Vírgenes vs El Salvador.

