Holanda vs República Checa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Eurocopa 2021

Abrimos las emociones de este domingo 27 de junio con un gran partido siguiendo con los octavos de final de la Eurocopa 2021, cuando Holanda busque imponer su jerarquía y seguir su camino en la competencia, sin embargo tendrá que medirse a la República Checa que llega muy motivado listo para dar la campanada en la cancha del Ferenc Puskás.

Hora y Canal Holanda vs República Checa

Sede: Estadio Ferenc Puskás, Budapest, Hungría

Hora: 6:00 pm de España. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile. 1:00 pm de Argentina, Brasil, y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. PrendeTV en Estados Unidos.

Holanda vs República Checa en VIVO

La selección de Holanda cumplió con un buen papel en la fase de grupos dentro del sector C donde ganó los 3 partidos que disputó quedando por arriba de Austria, Ucrania y Macedonia, pero saben que la competencia real iniciará este domingo.

Los Países Bajos vienen de una contundente victoria el lunes pasado cuando se midieron a Macedonia logrando vencerlos 0-3 con doblete de Georginio Wijnaldum y uno más de Memphis Depay.

Por su parte, la República Checa también cumplió con un buen papel dentro del Grupo D donde terminaron terceros por debajo de Inglaterra y Croacia, tras sumar una victoria, un empate y un partido perdido.

Los Checos vienen de una agridulce derrota el pasado martes cuando cayeron 0-1 ante Inglaterra, pero eso les permitió evitar a Alemania en esta ronda.

Tanto Holanda como República Checa saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita seguir su camino en la competencia, no hay margen de error recordando que es a “ganar o morir”, el vencedor estará en cuartos de final, mientras el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos los Países Bajos son claros favoritos, pero los Checos van por todo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Holanda vs República Checa.

