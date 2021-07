Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este martes 6 de julio con el cierre de la clasificación a la Copa Oro 2021, donde Guatemala saldrá a imponer su calidad que les permita llegar a la fase de grupos de la competencia, pero tendrán que medirse a Guadalupe que intentará dar la sorpresa en la cancha del DRV PNK Stadium.

Hora y Canal Guatemala vs Guadalupe

Sede: DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos

Hora: 6:30 pm PT / 9:30 pm ET en Estados Unidos. 8:30 pm de Ciudad de Guatemala.

Canal: Fox Sports y PrendeTV en Estados Unidos. Tigo Sports en Guatemala.

Guatemala vs Guadalupe en VIVO

La selección de Guatemala llegaba a esta clasificación dolido tras haber quedado fuera de la eliminatoria mundialista, por lo que Amarini Villatoro se comprometió a meterse a la grupos de la Copa Oro, algo que está cerca de cumplir.

Los Chapines no tuvieron problemas en la primera ronda previa donde se midieron a Guyana, el sábado pasado, logrando un claro 4-0 con un autogol y anotaciones de Luis Martínez, Darwin Lom y José Martínez.

Por su parte, Guadalupe suele ser un rival competitivo al ser colonia francesa, muchos de sus jugadores militan en ese país y para nada serán un rival sencillo.

Los Caribeños tampoco pasaron demasiadas complicaciones en la ronda previa donde doblegaron 2-0 a Bahamas con anotaciones de Matthias Phaeton y Raphael Mirval.

Tanto Guatemala como Guadalupe saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren llevarse el triunfo que les permita llegar a la fase de grupos de la Copa Oro, no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos los Chapines son favoritos, pero no deben caer en excesos de confianza. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Guatemala vs Guadalupe.

Guatemala vs Guadalupe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clasificación Copa Oro 2021