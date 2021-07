Barcelona vs Girona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Pretemporada 2021

Ligas Europeas

Seguimos con la actividad de este sábado 24 de julio con un buen duelo amistoso de pretemporada donde el Barcelona buscará llevarse un nuevo triunfo y seguir ganando en confianza, es una buena oportunidad para los jugadores jóvenes, se medirán al Girona que también intentará aprovechar este duelo en la cancha del Estadi Johan Cruyff.

Hora y Canal Barcelona vs Girona

Sede: Estadi Johan Cruyff, Barcelona, Cataluña, España

Hora: 7:00 pm de España. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: BarcaTV

Barcelona vs Girona en VIVO

El cuadro del Barcelona se encuentra en el arranque de su pretemporada, todavía no se han unido los jugadores que disputaron la Copa América y Eurocopa, además, siguen esperando que pasará con Leo Messi.

Los Blaugranas tuvieron su primer duelo de preparación el pasado miércoles cuando se midieron al Nástic de Tarragona logrando una clara victoria 4-0 con hat-trick de Rey Manaj y uno más de Álex Collado.

Por su parte, el Girona viene de un durísimo fracaso en la segunda división española donde perdieron la final por el ascenso a manos del Rayo Vallecano, por lo que tienen que dejar eso atrás pensando en el nuevo torneo.

Gironins estará disputando en su primer duelo de preparación y querrán aprovecharlo al máximo.

Tanto el Barcelona como Girona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza, aunque claramente la presión y obligación esta del lado de los Blaugranas que saldrá con muchos jóvenes que intentarán ganarse un lugar en el equipo definitivo de Ronald Koeman. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Girona.

Barcelona vs Girona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Pretemporada 2021

(Visited 31 times, 31 visits today)

Last modified: julio 23, 2021

Etiquetas: Barcelona