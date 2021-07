México vs Sudáfrica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partidazo sumamente atractivo por la clasificación nos espera este miércoles 28 de julio en el cierre de la fase de grupos del fútbol en los Juegos Olímpicos 2021, cuando México busque imponer su calidad y jerarquía para llevarse el triunfo que los meta a la fase final, sin embargo tendrán que medirse a Sudáfrica que llega listo para dar la campanada en la cancha del Domo de Sapporo.

Como llegan las selecciones

La selección de México ha tenido una actuación irregular en las dos primeras jornadas de la competencia donde sumaron un triunfo y una derrota, situación que los tiene obligados a quedarse con el botín completo en esta última fecha si quieren avanzar, cualquier otro resultado podría costarles muy caro.

El Tricolor viene de un duro golpe en la jornada pasada, el domingo, cuando se midieron a Japón yéndose abajo 2-0 en apenas 11 minutos, lucharon, a 5 minutos del final el Piojo Alvarado los acercó pero el empate ya no llegó.

Por su parte, Sudáfrica ha mostrado buenas cosas en esta fase de grupos siendo competitivos en los dos partidos que disputaron, pero siendo derrotados en ambos, aun así llegan con vida a esta última fecha, pero necesitarán ganar y golear para aspirar a clasificar.

Los Africanos vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando se midieron a Francia en un choque en el que tomaron ventaja en 3 ocasiones con goles de Kobamelo Kodisang, Evidence Makgopa y Teboho Mokoena, pero terminaron cayendo 4-3 con gol en tiempo de reposición.

Tanto México como Sudáfrica saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo sabiendo que ya no hay margen de error, todo se definirá este miércoles. El Tricolor necesita ganar para avanzar, mismo caso para los Sudafricanos, además, estarán muy pendientes de lo que pase en el duelo entre Japón vs Francia.

Hora y Canal México vs Sudáfrica

El juego entre México vs Sudáfrica se estará disputando en punto de las 8:30 pm de Japón, así como a las 6:30 am de México; en Estados Unidos iniciará a las 4:30 am del Pacífico y 7:30 am del Este.

La transmisión del partido Sudáfrica vs México en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal 5 y Azteca 7 en TV Abierta para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo en las redes sociales. La transmisión online será por Claro Sports para Latinoamérica.

México vs Sudáfrica en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que saldrán con todo por el triunfo. En los pronósticos el Tricolor es favorito por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo saben que no será un duelo nada sencillo ante unos Sudafricanos que pusieron contra la pared a los Franceses y que ahora intentarán repetirlo ante los mexicanos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Sudáfrica.

