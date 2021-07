Brasil vs Egipto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Continuamos con la intensa actividad de los Cuartos de Final del fútbol en los Juegos Olímpicos 2021 este sábado 31 de julio, cuando Brasil busque dar un golpe de autoridad y firmar su boleto a semifinales en la lucha por las medallas, sin embargo tendrán una dura prueba cuando se midan a Egipto que sorprendió en la fase de grupos y ahora va por otra campanada a la cancha de Saitama.

Hora y Canal Brasil vs Egipto

Sede: Estadio Saitama 2002, Saitama, Japón

Hora: 7:00 pm de Japón. 4:00 am de Centroamérica. 5:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:00 am de Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia. 7:00 am de Brasil, Argentina y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Brasil vs Egipto en VIVO

La selección de Brasil es considerada una de las grandes favoritas a conseguir la medalla de Oro, sin embargo ya vieron que la competencia será muy cerrada y que cualquier error será aprovechado por sus rivales.

La Canarinha tuvo un buen cierre de fase de grupos donde se midieron a Arabia Saudita en un choque que se les complicó un poco más de lo esperado, pero con doblete de Richarlison en los últimos 14 minutos se terminaron llevando el triunfo 3-1.

Por su parte, Egitpo fue una de las grandes sorpresas de la fase de grupos terminando segundo del sector C al sumar un triunfo, un empate y una derrota quedando por debajo de España, pero arriba de Argentina.

Los Faraones firmaron su clasificación en la última jornada el pasado miércoles cuando se midieron a Australia logrando vencerlos 2-0 con anotaciones de Ahmed Rayyan y Amar Hamdy.

Tanto Brasil como Egipto saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por el ansiado boleto a las semifinales que los pondría a un paso de las medallas. En los pronósticos la Canarinha es favorita por su mayor jerarquía y poder, pero no deberán confiarse de unos Faraones que van por la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como al repetición de los goles y el resultado final. Brasil vs Egipto.

