México vs Corea del Sur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 31 de julio en el cierre de los Cuartos de Final del Fútbol en los Juegos Olímpicos 2021 cuando México busque imponer su jerarquía y firmar su boleto a las semifinales, sin embargo tendrán una dura prueba ante Corea del Sur que saldrá motivada lista para llevarse el pase del Estadio Internacional de Yokohama.

Como llegan las selecciones

La selección de México cumplió con un buen papel en la fase de grupos donde sumaron par de triunfos y una derrota para quedarse con la segunda posición del sector A por debajo de Japón, pero arriba de Francia.

El Tricolor tuvo un gran cierre de fase de grupos el pasado miércoles cuando se midieron a Sudáfrica logrando vencerlos 3-0 con anotaciones de Alexis Vega, Luis Romo y Henry Martín.

Por su parte, Corea del Sur también tuvo un buen papel en la fase de grupos dentro del sector B donde quedó líder con 2 victorias y un partido perdido, quedando arriba de Nueva Zelanda, Rumania y Honduras.

Los Sur-Coreanos tuvieron un cierre de fase de grupos espectacular, el pasado miércoles, cuando no tuvieron piedad al aplastar 6-0 a Honduras con hat-trick de Hwang Ui-jo y anotaciones de Won Du-jae, Kim Jin-ya y Lee Kang-in.

Tanto México como Corea del Sur saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de ganar y meterse a las semifinales en la lucha por las medallas, no hay margen de error, el vencedor estará en la siguiente ronda, mientras el perdedor quedará eliminado de Tokyo 2020.

Estas dos selecciones se vieron las caras por última vez en la edición pasada de los JO en Río en la jornada 3 de la fase de grupos. En aquella ocasión los Sur-Coreanos se quedaron con el triunfo con solitaria anotación de Kwon Chang-Hoon y eso dejó eliminado al Tricolor en la primera fase.

Hora y Canal México vs Corea del Sur

El juego entre México vs Corea del Sur se estará disputando en punto de las 8:00 pm de Japón, así como a las 6:00 am de México; en Estados Unidos iniciará a las 4:00 am del Pacífico y 7:00 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua: 5:00 am

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 6:00 am

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 7:00 am

Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am

La transmisión del partido Corea del Sur vs México en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal 5 y Azteca 7 en TV Abierta para México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura mediante las redes sociales de ambas federaciones y por la transmisión online de Claro Sports para Latinoamérica.

México vs Corea del Sur en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente juego entre dos equipos que tienen la misión de meterse a las semifinales y luchar por las medallas. En los pronósticos el Tricolor es ligero favorito, sin embargo no sería sorpresa si los Coreanos se quedan con la victoria, sin duda será un duelo cerrado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Corea del Sur.

México vs Corea del Sur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 30, 2021

Etiquetas: Canal México vs Corea del Sur