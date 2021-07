Japón vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Seguimos con las emociones de este sábado 31 de julio en los Cuartos de Final del fútbol de los Juegos Olímpicos 2021, donde Japón buscará imponer su condición de local para seguir su camino rumbo a las medallas, llega motivado, pero no deberá confiarse de Nueva Zelanda que saldrá por la campanada en la cancha de Kashima.

Hora y Canal Japón vs Nueva Zelanda

Sede: Estadio de Kashima, Kashima, Japón

Hora: 6:00 pm de Japón. 4:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 6:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Japón vs Nueva Zelanda en VIVO

La selección de Japón tuvo una fase de grupos espectacular demostrando que vienen por la medalla de Oro, ganaron sus 3 partidos y lo hicieron anotando 7 goles y recibiendo apenas uno, pero saben que en esta fase final es cuando deben mostrar su mejor fútbol.

Los Nipones tuvieron un gran cierre de fase de grupos el pasado miércoles cuando no tuvieron piedad de Francia logrando un contundente 4-0 con anotaciones de Kubo, Hiroki Sakai, Koji Miyoshi y Daizen Maeda.

Por su parte, Nueva Zelanda tuvo una actuación irregular en la fase de grupos sumando un triunfo, un empate y una derrota, pero eso les bastó para terminar segundos del sector B por encima de Rumania y Honduras.

Los de Oly Whites cerraron su boleto a esta fase final en la última jornada cuando se midieron a Rumania en un choque muy cerrado donde ninguno se hizo daño para empatar 0-0, suficiente para avanzar.

Tanto Japón como Nueva Zelanda saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por el boleto que los ponga a un solo paso de las medallas. No hay margen de error, aunque los Nipones son claros favoritos, sería una sorpresa si los Oly Whites se quedan con el triunfo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Japón vs Nueva Zelanda.

