Pumas vs New York FC EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Leagues Cup 2021

Leagues Cup

Seguimos con las emociones de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2021 este miércoles 11 de agosto con un buen duelo donde los Pumas buscarán imponer su jerarquía para seguir en la pelea, pero no llegan en su mejor momento y eso buscará ser aprovechado por el New York FC que intentará aprovechar su condición de local en el Yankee Stadium.

Hora y Canal Pumas vs New York FC

Sede: Yankee Stadium, New York, Estados Unidos.

Hora: 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm en México.

Canal: TUDN en Estados Unidos y México. ESPN en Centroamérica y el Caribe.

Pumas vs New York FC en VIVO

El cuadro de los Pumas tiene una gran oportunidad de disputar este torneo tras haber terminado séptimo de la tabla general de la Liga MX 2020-2021, pero la obligación será pelear por el título.

La UNAM ha tenido un arranque de campaña complicado en la Liga MX ya que apenas han sumado un empate y han sido vencidos en un par de ocasiones. El pasado domingo, en casa, cayeron 1-3 ante el Atlético San Luis.

Por su parte, el New York FC tiene la misión de mostrar sus avances a 8 años de su fundación, lograron su boleto tras terminar quintos de la Conferencia Este en la temporada pasada de la MLS.

El NYC está teniendo una buena campaña en la MLS donde marchan terceros de la Conferencia Este. El pasado sábado visitaron al Toronto en un duelo en el que Santiago Rodríguez e Ismael Tajouri-Shradi los pusieron al frente 0-2, pero tuvieron que conformarse con el 2-2 final.

Tanto los Pumas como el New York City saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar y avanzar, hay que recordar que no hay margen de error, el vencedor estará en semifinales, mientras que el perdedor quedará eliminado de la competencia. El NYC es ligero favorito, pero la UNAM va con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Pumas vs New York.

Pumas vs New York FC EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Leagues Cup 2021

Last modified: agosto 10, 2021

Etiquetas: Canal Pumas vs New York FC