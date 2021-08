Udinese vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Serie A 2021-22

Serie A

Buen partido tendremos este domingo 22 de agosto continuando con la jornada inaugural de la Serie A 2021-2022 en Italia, donde el Udinese buscará dar la primera sorpresa aprovechando su condición de local, pero tendrán que recibir a la Juventus que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Friuli.

Hora y Canal Udinese vs Juventus

Sede: Stadio Friuli, Údine, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Udinese vs Juventus en VIVO

El cuadro del Udinese arranca la campaña con el firme objetivo de salvarse del descenso, en la temporada pasada lograron quedar en el lugar 14, por lo que esperan hacerse fuertes en casa para no tener demasiadas complicaciones en su lucha.

El Friulani arrancó su temporada la semana pasada en la primera ronda de la Copa de Italia donde no tuvieron demasiadas complicaciones para vencer 3-1 al Ascoli con doblete de Roberto Pereyra y uno más de Nahuel Molina.

Por su parte, la Juventus inicia el torneo con el objetivo de llevarse el título, no hay margen de error después de la decepcionante campaña pasada donde apenas lograron meterse a la cuarta posición, con Massimiliano Allegri esperan volver a los primeros planos.

La Vecchia Signora tuvo algunos movimientos en el mercado con las llegadas de Kaio Jorge y Daniele Rugani, mientras que entre las bajas destacan Merih Demiral y Cristian Romero. Cerraron su pretemporada venciendo 3-1 al Atalanta la semana pasada.

Tanto el Udinese como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de arrancar la liga con las tres unidades, aunque es una realidad que la Vecchia Signora es el obligado y el favorito por su mayor jerarquía y calidad, sería una sorpresa si el Friulani rescata, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Udinese vs Juventus.

