Wolves vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2021-22

Se abren las emociones de este domingo 22 de agosto con un partidazo en la jornada 2 de la Premier League 2021-2022, donde los Wolves harán su debut en casas con la misión de sumar sus primeros puntos, pero tendrán que recibir a un Tottenham que los conoce bien y que saldrá a imponer su jerarquía al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Tottenham

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Wolves vs Tottenham en VIVO

El cuadro de los Wolves está iniciando una nueva era de la mano de Bruno Lage que tiene la misión de meter al equipo a competencias europeas, para conseguir el objetivo saben que es vital hacerse fuertes en casa, por lo que en su debut van con todo.

Los Lobos vienen de un amargo debut la semana pasada cuando visitaron al Leicester City en un choque realmente parejo, donde tuvieron oportunidades muy claras de anotar que no aprovecharon y eso les costó caer derrotados 1-0, pero en choque que marcó el regreso oficial de Raúl Jiménez jugando los 90 minutos.

Por su parte, el Tottenham también esta iniciando una nueva era de la mano de Nuno Espírito Santo que quiere mantener al equipo como protagonista y volver a pelear por títulos, pero para eso cada duelo es vital, no hay margen de error.

Los Spurs ilusionaron en su debut ya que la semana pasada les toco recibir al Manchester City logrando vencerlos con solitaria anotación de Heung-min Son.

Tanto los Wolves como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos, es verdad que apenas iniciamos, pero la victoria sería un buen golpe anímico y de autoridad. Los Spurs son favoritos, pero los Lobos están en casa y necesitan sumar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Tottenham.

