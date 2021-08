Barcelona vs Getafe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Gran partido tendremos este domingo 29 de agosto siguiendo con la jornada 3 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Barcelona vuelva a casa con la misión de regresar a la senda del triunfo, saben que no pueden fallar cuando reciban a un Getafe que saldrá decidido a dar la gran campanada en la cancha del Estadio Camp Nou.

Como llegan los equipos

El cuadro del Barcelona es uno de los candidatos al título, sin embargo todavía están en un proceso de reconstrucción tras la salida de Leo Messi, por lo que cada duelo es un reto y la presión sobre Ronald Koeman será semana a semana.

Los Blaugranas vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al Athletic Bilbao en un choque en el que se fueron abajo al 50, pero al 75 apareció Memphis Depay para poner el 1-1 que se mantendría hasta el final del choque, aunque sufrieron la expulsión de Eric García al 90+3 y no podrá estar este domingo.

Por su parte, el Getafe tiene la misión de salvarse del descenso y cada duelo es un reto. Han empezado de mala manera al perder en los dos primeros choques y realmente luce difícil que puedan sumar este domingo.

Los Azulones vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando recibieron al Sevilla en un duelo que parecía sumarían el empate, pero un gol al 90+3 los dejó con las manos vacías.

Tanto el Barcelona como el Getafe saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de conseguir la victoria, aunque la realidad es que la presión y obligación recae del lado de los Blaugranas, mientras que del lado de los Azulones esta la oportunidad de volver a ver a JJ Macías en la cancha buscando su primer gol.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 22 de abril en la campaña pasada en Camp Nou. En aquel duelo los Blaugranas se llevaron el triunfo 5-2 con doblete de Leo Messi y anotaciones de Ronald Aráujo y Antoine Griezmann, así como un autogol.

Hora y Canal Barcelona vs Getafe

El juego entre Barcelona vs Getafe se estará disputando en punto de las 5:00 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 8:00 am del Pacífico y 11:00 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:00 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 11:00 am

Argentina, Uruguay y Brasil: 12:00 pm

La transmisión del partido Getafe vs Barcelona en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Barcelona vs Getafe en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a conseguir la victoria, pero la realidad es que los Blaugranas parten como claros favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, sin embargo los Azulones intentarán dar la sorpresa y rescatar, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Getafe.

Barcelona vs Getafe EN VIVO

