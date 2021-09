Manchester United vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partido sumamente atractivo tendremos este sábado 11 de septiembre en la jornada 4 de la Premier League 2021-2022, cuando el Manchester United busque sumar un nuevo triunfo que los mantenga en la pelea por el liderato en duelo que podría marcar el debut de Cristiano Ronaldo con el equipo, pero tendrán que recibir a Newcastle que intentará dar la campanada en su dura visita al Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Newcastle

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica.

Manchester United vs Newcastle en VIVO

El cuadro del Manchester United ha cumplido con un buen arranque de campaña al sumar un par de triunfos y un empate en las tres primeras jornadas, por lo que en casa saben que no pueden fallar si quieren seguir en carrera en una temporada que luce será muy cerrada.

Los Red Devils, previo a la pausa por la Fecha FIFA, lograron un valiosísimo triunfo 0-1 en su visita a los Wolves con solitaria anotación de Mason Greenwood a 10 minutos del final.

Por su parte, el Newcastle ha empezado la temporada de manera muy complicada ya que todavía no conocen el triunfo al sumar un empate y un par de descalabros, situación que los tiene obligados a ganar, aunque el de este sábado no parece ser el duelo ideal para conseguirlo.

Las Urracas, previo a la pausa por la Fecha FIFA, sumaron un amargo empate recibiendo al Southampton en un duelo que parecían ganar cuando Allan Saint-Maximin los puso al frente al 90+1, pero un penal unos minutos después firmó el 2-2 final.

Tanto el Manchester United como el Newcastle saben de la importancia de este partido dado que ambos saldrán con todo por el triunfo, pero la realidad es que los Red Devils parten como amplios favoritos, ademas hay una gran expectativa por ver a Cristiano Ronaldo en la cancha, pero las Urracas intentarán sorprender y salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Newcastle.

