Young Boys vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Champions League 2021-22

Abrimos la actividad de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022 este martes 14 de septiembre con un gran partido donde el Young Boys buscará aprovechar su condición de local para dar la campanada al recibir a un Manchester United que llega en un gran momento, con la motivación a tope listos para imponer su jerarquía en el Stade de Suisse.

Hora y Canal Young Boys vs Manchester United

Sede: Stade de Suisse, Berna, Suiza

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. TNT en México.

Young Boys vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Young Boys ha tenido un arranque de campaña algo irregular en la Liga Suiza con par de triunfos, par de empates y una derrota, pero llegan motivados ya que el pasado sábado dieron un golpe de autoridad aplastando al líder Zúrich 4-0 con doblete de Michel Aebischer y goles de Christian Fassnacht y Elia Meschack.

Los dirigidos por David Wagner vienen avanzando desde la segunda ronda previa en esta Liga de Campeones. Primeramente dejaron fuera al Slovan Bratislavia, en la tercera ronda previa su víctima fue el Cluj, mientras que en el Playoff doblegaron al Ferencváros.

Por su parte, el Manchester United ha tenido un arranque de temporada muy bueno en la Premier League siendo líder con 3 victorias y un empate, pero la motivación está a tope con la llegada de Cristiano Ronaldo que hizo su debut el sábado pasado anotando un par de goles en la victoria 4-1 sobre el Newcastle, mientras que Bruno Fernandes y Jesse Lingard cerraron la goleada.

Los Red Devils, de la mano de CR7, son considerados entre los favoritos para pelear por las últimas instancias de esta Liga de Campeones, intentando dejar atrás la eliminación en fase de grupos de la edición pasada.

Tanto el Young Boys como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de arrancar la competencia con el pie derecho, aunque es una realidad que los Red Devils parten como claros favoritos, sin embargo los Suizos están en casa e intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Young Boys vs Manchester United.

