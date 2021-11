Wolves vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Tras la pausa por la Fecha FIFA se reanuda la actividad de la Premier League 2021-2022 este sábado 20 de noviembre con un gran duelo donde los Wolves buscarán volver a la senda del triunfo y mantenerse en la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un West Ham que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs West Ham

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC en Estados Unidos.

Wolves vs West Ham en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una buena campaña en términos generales luchando por los primeros puestos, pero saben que en casa es vital el hacerse fuertes. Después de 11 jornadas suman 5 victorias, un empate y han caído derrotados en otros 5 choques.

Los Lobos vienen de una dura derrota en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando cayeron 2-0 en su visita al Crystal Palace.

Por su parte, el West Ham ha sido uno de los protagonistas del campeonato y quieren mantener ese gran arranque. Ellos suman 7 triunfos, par de empates y par de descalabros.

Los Hammers llegan de un gran triunfo en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando doblegaron 3-2 al Liverpool con un autogol y anotaciones de Pablo Fornals y Kurt Zouma.

Tanto los Wolves como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes saldrán con todo por el triunfo y dar un golpe de autoridad en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Lobos, de Raúl Jiménez, en la octava posición con 16 puntos, mientras los Hammers son terceros con 23 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs West Ham.

