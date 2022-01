Chelsea vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 2 de enero en el cierre de la jornada 21 de la Premier League 2021-2022, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo y seguir en carrera por el título, pero tendrán que recibir a un Liverpool que le urge llevarse el botín completo de Stamford Bridge.

Como llegan los equipos

El cuadro del Chelsea ha cumplido con una buena temporada siendo uno de los protagonistas, pero si tiene aspiraciones reales de pelear por el título no pueden fallar en casa. Después de 20 jornadas suman 12 victorias, 6 empates y han caído en un par de ocasiones.

Los Blues vienen de un durísimo empate en la jornada del miércoles cuando recibieron al Brighton en un duelo que parecían ganar con gol de Romelu Lukaku, pero al 90+1 llegó el empate final.

Por su parte, el Liverpool también ha tenido un buen torneo peleando por la cima, pero igual saben que no hay margen de error. Ellos cosechan 12 triunfos, 5 empates y han perdido en un par de compromisos, con un duelo pendiente.

Los Reds llegan dolidos tras caer derrotados el pasado martes cuando visitaron al Leicester City siendo superados 1-0.

Tanto el Chelsea como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita seguir en carrera por el título; en la tabla general encontramos a los Blues como sublíderes con 42 puntos, mientras los Reds son terceros con 41 unidades, pero un duelo pendiente en la Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 28 de agosto en la primera vuelta del torneo en Anfield. En aquel choque Kai Havertz puso al frente a los Blues, pero al 45+3 Reece James se fue expulsado cometiendo un penal que Mohamed Salah mandó al fondo para el 1-1 final.

Hora y Canal Chelsea vs Liverpool

El juego entre Chelsea vs Liverpool se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y 11:30 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 2:00 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 3:00 pm

Bolivia y Venezuela: 4:00 pm

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5:00 pm

La transmisión del partido Liverpool vs Chelsea en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Chelsea vs Liverpool en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán con todo por el triunfo en carrera por el título. En los pronósticos los Blues son ligeros favoritos al estar en casa, sin embargo los Reds tienen todo para competir. Al concluir el partido los esperamos con le mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Liverpool.

Chelsea vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2021-22

Last modified: enero 1, 2022

Etiquetas: Canal Chelsea vs Liverpool