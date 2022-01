[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Madrid vs Barcelona 3-2 Supercopa de España 2022

Liga Española 2021-2022

El Real Madrid dio un golpe de autoridad logrando vencer 3-2 al Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España 2022.

El partido arrancó con dominio del Real Madrid que intentaba tomar las riendas, al 19 Vinicius cedió a Marco Asensio que sacó disparo peligroso, apenas 6 minutos después Karim Benzema filtró la pelota a Vinicius que no perdonó el mano a mano ante Ter-Stegen para poner al frente a los Merengues, al 29 el Barcelona intentaba responder con remate de cabeza de Luuk de Jong, poco a poco los Blaugranas mejoraron pero sin mucha claridad, hasta que la suerte estuvo de su lado al 42 cuando Luuk de Jong apareció en un rebote para poner el 1-1 con el que terminó el primer lapso.

Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, Pedri y Dembélé intentaban ser los referentes del Barcelona con algunos intentos discretos, pero al 69 el Real Madrid sacó remate al poste en los pies de Rodrygo, apenas 3 minutos después en un rebote apareció Carvajal con un tiro-centro que desvió Ter-Stegen pero la pelota le quedó a Karim Benzema que no perdonó el 2-1, eso obligó al Barcelona a irse con todo al ataque y al 83 Jordi Alba mandó un centro perfecto que Ansu Fati mandó al fondo de cabeza para el 2-2, los Blaugranas se motivaron, pero el gol del triunfo no llegó.

El tiempo extra arrancó de manera cerrada, ninguno se animaba a adelantar lineas, pero a los 8 minutos un contragolpe le bastó al Real Madrid para recuperar la ventaja cuando Rodrygo sirvió a Federico Valverde que no perdonó el 3-2, eso obligó al Barcelona a adelantar lineas, pero el empate no llegaba en los primeros 15 minutos agregados. Para el segundo tiempo extra el duelo se mantenía cerrado, Barcelona intentaba arriesgar, pero el empate no llegó.

Así, el Real Madrid firmó su boleto a la Final de la Supercopa de España donde se medirá al vencedor del Atlético de Madrid vs Athletic que se jugará mañana, mientras Barcelona quedó eliminado de la competencia. Real Madrid 3-2 Barcelona.

