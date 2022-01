Santos vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Torneo Clausura 2022

Liga MX Torneo Clausura 2022

Se cierra la actividad de este domingo 23 de enero siguiendo con la jornada 3 del Torneo Clausura 2022, cuando Santos busque aprovechar su condición de local para sumar su primer triunfo de la campaña, pero tendrán que recibir a Necaxa que llega urgido de sumar en su dura visita al Estadio Corona.

Como llegan los equipos

El cuadro de Santos ha tenido un arranque de campaña irregular ya que todavía no conoce el triunfo en las dos primeras jornadas donde han sumado un empate y una derrota, por lo que en casa es vital el llevarse las tres unidades para no rezagarse.

Los Guerreros vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Toluca en un duelo en el que Ayrton Preciado los puso al frente, pero los terminaron remontando para caer 3-1.

Por su parte, Necaxa iniciaba la temporada con mucha ilusión, pero su arranque de temporada ha sido complicado ya que han perdido en las dos primeras fechas, situación que los tiene obligados a levantarse cuanto antes para no complicarse.

Los Rayos vienen de una pobre exhibición en la jornada pasada cuando recibieron al Monterrey siendo aplastados 0-4.

Tanto Santos como el Necaxa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras su arranque irregular, todavía esta iniciando esta Liga MX, pero saben que los puntos que dejen ir ahora les podría costar caro.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 23 de julio en la jornada 1 de la campaña pasada en el Victoria. En aquel choque los Guerreros se llevaron el triunfo 0-3 con goles de Juan Otero, Alberto Ocejo y Diego Valdés.

Hora y Canal Santos vs Necaxa

El juego entre Santos vs Necaxa se estará disputando en punto de las 7:00 pm de Torreón y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 5:00 pm del Pacífico y 8:00 pm del Este.

La transmisión del partido Necaxa vs Santos en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Nue9ve y Azteca 7 en México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN Deportes. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

Santos vs Necaxa en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad, pero que no conocen el triunfo, por lo que están urgidos de llevarse el botín para no rezagarse. En los pronósticos los Guerreros son favoritos al estar en casa, pero los Rayos intentarán llevarse, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Santos vs Necaxa.

