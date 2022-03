Elche vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Gran partido tendremos este domingo 6 de marzo siguiendo con la jornada 27 de la Liga Española 2021-2022, cuando Elche busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa que los aleje de la zona baja, pero recibirán a un Barcelona que llega en un gran momento listos para imponer su calidad en su visita al Estadio Martínez Valero.

Como llegan los equipos

El cuadro de Elche ha tenido una campaña buena en términos generales manteniéndose lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo, sin embargo saben que no pueden aflojar en una competencia cerrada. Después de 26 duelos suman 7 victorias, 8 empates y han sido vencidos en 11 ocasiones.

Los Ilicitanos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Levante siendo goleados 3-0 y sufriendo la expulsión de Gerard Gumbau que no podrá jugar este domingo.

Por su parte, el Barcelona ha tenido una temporada algo irregular, pero es un hecho que ha venido con un paso ascendente muy notorio que los está consolidando en zona de Champions. Ellos suman 12 triunfos, 9 empates y 4 descalabros en 25 choques.

Los Blaugranas vienen de una contundente victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Athletic Bilbao logrando golearlos 4-0 con anotaciones de Pierre Emerick Aubameyang, Dembélé, Luuk de Jong y Memphis Depay.

Tanto Elche como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a los Ilicitanos en el puesto 13 con 29 puntos, mientras que los Blaugranas son cuartos con 45 unidades y un duelo pendiente en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 18 de diciembre en la jornada 18 de la actual temporada en Camp Nou. En aquel choque los Blaugranas se llevaron el triunfo 3-2 con anotaciones de Ferran Jutglá, Gavi y Nico González.

Hora y Canal Elche vs Barcelona

El juego entre Elche vs Barcelona se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 am del Pacífico y 10:15 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:15 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:15 am

Bolivia y Venezuela: 11:15 am

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:15 pm

La transmisión del partido Barcelona vs Elche en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal Movistar LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir al cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Elche vs Barcelona en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que viven realidades distintas, pero que saldrán decididos a quedarse con el triunfo. En los pronósticos los Blaugranas son claros favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero no deberán confiarse de unos Ilicitanos que saldrán por todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Elche vs Barcelona.

