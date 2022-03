Comunicaciones vs New York EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Concachampions 2022

Concachampions 2022

Se abren las emociones de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League 2022 este martes 15 de marzo, cuando el Comunicaciones busque aprovechar su condición de local para soñar con la remontada, sin embargo tendrán que recibir a un New York City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Doroteo Guamuch.

Hora y Canal Comunicaciones vs New York

Sede: Estadio Doroteo Guamuch, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Hora: 6.00 pm de Guatemala. 4:00 pm PT / 7:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. ESPN en Centroamérica. Fox Sports en México.

Comunicaciones vs New York en VIVO

El cuadro del Comunicaciones ha tenido una buena campaña en la Liga de Guatemala donde marchan terceros. El pasado sábado visitaron al Nueva Concepción logrando superarlos con solitaria anotación de Lynner García ligando su tercer triunfo seguido.

Por su parte, el New York ha tenido un arranque de temporada irregular en la MLS con un triunfo, un empate y una derrota, pero llegan motivados ya que su triunfo llegó justamente el sábado pasado goleando 4-1 al Montreal con goles de Alexander Callens, Santiago Rodríguez, Talles Magno y Thiago Andade.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el martes pasado en el Pratt & Whitney. En aquel choque Valentín Castellanos puso al frente al NYC FC al 29, al 60 Manuel Gamboa empató por los Cremas que competían de gran manera, sin embargo la calidad del New York se hizo presente con anotaciones de Maxi Morález y Santiago Rodríguez para el 3-1 final.

Tanto el Comunicaciones como el New York saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita pensar en la clasificación. En los pronósticos el NYC es claro favorito por su mayor jerarquía y tener ventaja, sin embargo los Cremas están en casa e irán con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Comunicaciones vs New York.

marzo 14, 2022

