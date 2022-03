Liga MX Femenil

Abrimos la actividad de este viernes 18 de marzo siguiendo con la jornada 11 de la Liga MX Femenil Clausura 2022, cuando las Chivas busquen sumar un nuevo triunfo que las mantenga en la pelea entre las líderes, pero recibirán a Tijuana que intentará sorprender en su visita a Verde Valle.

Hora y Canal Chivas vs Tijuana

Sede: Instalaciones Verde Valle, Guadalajara, Jalisco

Hora: 10:30 am de México. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ChivasTV en México. Telemundo en Estados Unidos.

Chivas vs Tijuana en VIVO

La escuadra de las Chivas ha tenido una gran temporada manteniénodse con paso invicto al sumar 6 victorias y 3 emaptes, por lo que en casa intentarán seguir con esa gran inercia.

Guadalajara viene de un grandísimo triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al América, en el Clásico Nacional, logrando remontar para vencerlas 1-2 con doblete de Alicia Cervantes.

Por su parte, Tijuana ha tenido una temporada muy irregular y sus números son muestra clara de eso ya que en 10 choques apenas ha ganado un duelo, pero solamente ha perdido 2, empatando en los otros 7.

Las Xolas vienen de un nuevo empate en la jornada pasada cuando recibieron a las Pumas firmando un 0-0.

Tanto las Chivas como Tijuana saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de llevarse el triunfo, pero la realidad es que Guadalajara es amplia favorita para ganar, actualmente son terceras con 21 puntos, mientras las Xolas son décimas con 10 unidades en esta Liga MX Femenil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs Tijuana.

Chivas vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Liga MX Femenil Clausura 2022

Last modified: marzo 17, 2022

Etiquetas: Canal Chivas vs Tijuana