Los Pumas firmaron la proeza al empatar 0-0 ante el Cruz Azul en la vuelta de las semifinales de la CONCACAF Champions League 2022 en el Azteca.

El partido arrancó de manera pareja, Pumas demostraba que venía a competir y no a encerrarse atrás, incluso al 19 Diogo sacó disparo que Jurado salvó de manera espectacular, un minuto después Morales fallaba un mano a mano, Cruz Azul buscaba saltar las lineas pero les costaba, al 32 Leo López la mandaba al fondo de las redes pero un cerrado fuera de lugar anulaba la jugada, después de 45 minutos el marcador no se movía. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, ninguno de los dos renunciaba al ataque, pero al 62 Arturo Ortiz se fue expulsado dejando con 10 a los Pumas, eso mandó al Cruz Azul con todo al ataque, pero al 74 llegó la polémica con un penal de Aldrete sobre Diogo que, tras revisarse en el VAR, se hecho para atrás la jugada, la Máquina Cementera apretó, pero el gol de la victoria no llegó.

Así, los Pumas firmaron su boleto a la Gran Final de la Concachampions donde se medirán al ganador del New York vs Seattle, mientras Cruz Azul quedó eliminado en lo que es un duro fracaso para ellos. La Máquina Cementera recibirá a Chivas el sábado, un día después la UNAM recibirá a Monterrey, ambos por la jornada 14 de la Liga MX. Cruz Azul 0-0 Pumas.

[Vídeo] Resultado y Resumen Cruz Azul vs Pumas 0-0 Semifinales Concachampions 2022

