México vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Partidazo de poder a poder tendremos este jueves 2 de junio en la jornada 2 de la fase de grupos del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando México busque llevarse el triunfo que les permita prácticamente asegurar su boleto a la siguiente ronda, pero se medirá a Venezuela que también saldrá decidido a llevarse el triunfo en al cancha del Jules Ladoumegue.

Sede: Stade Jules Ladoumegue, Vitrolles, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 10:30 am de México, Colombia y Panamá. 11:30 am de Venezuela. 12:30 pm de Argentina. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Connect en Estados Unidos.

La escuadra de México tiene la misión de conseguir el título de la competencia, aunque saben que la prioridad es aprovechar cada partido. Debutaron con el pie derecho, pero con algunas dudas que intentarán disipar este jueves.

Los Tricolores arrancaron su participación el pasado lunes cuando se midieron a Ghana logrando vencerlos con solitaria anotación de Víctor Guzmán a 7 minutos del final en un duelo muy cerrado.

Por su parte, Venezuela quiere aprovechar al máximo esta oportunidad de disputar este torneo, es la primera vez en su historia y quieren dejar un buen sabor de boca, iniciaron bien, pero saben que la prueba de este jueves será la más dura de la fase de grupos.

La Vinotinto tuvo un gran debut el pasado lunes cuando se midieron a Indonesia en un choque parejo, pero que lograron definir a su favor con solitaria anotación de Daniel Pérez al minuto 69.

Tanto México como Venezuela saben de la importancia de este partido dado que ambos cuadros tienen la misión de conseguir la victoria que les permita prácticamente firmar su boleto a la siguiente ronda. En los pronósticos los Tricolores son favoritos por su mayor jerarquía, pero la Vinotinto tiene todo para competir. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Venezuela.

México vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Last modified: junio 1, 2022

Etiquetas: Canal México vs Venezuela