Costa Rica vs Martinica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Liga de Naciones CONCACAF 2022-23

Partido muy importante tendremos este domingo 5 de junio en la jornada 2 de la CONCACAF Nations League 2022-2023, cuando Costa Rica busque sumar sus primeros puntos y despedirse de su afición con un triunfo, sin embargo tendrán que recibir a Martinica que saldrá decidido a dar la campanada y apagar la fiesta que se tiene preparado en el Nacional.

Sede: Estadio Nacional, San José, Costa Rica

Hora: 11:00 am de Costa Rica. 12:00 pm de México y Panamá. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Teletica en Costa Rica. TUDN en México, Estados Unidos y Centroamérica.

La selección de Costa Rica tendrá su última prueba antes de viajar a tierras mundialistas donde se estará midiendo a Nueva Zelanda por el ansiado boleto a Qatar 2022, por lo que se tomarán con toda la seriedad posible este duelo.

Los Ticos vienen de una dura y preocupante derrota el pasado jueves cuando visitaron a Panamá siendo superados 2-0 en el arranque de la Liga de Naciones, por lo que tienen que dejar eso atrás cuanto antes.

Por su parte, Martinica vuelve a la actividad tras una larga pausa ya que la última vez que tuvieron actividad oficial fue en julio de 2021 cuando disputaron la Copa Oro perdiendo sus 3 duelos, pero querrán demostrar su buen nivel.

Los Caribeños tienen la misión de volver a mantener la categoría en esta Liga de Naciones. En la edición pasada quedaron segundos del sector C por debajo de Honduras, pero arriba de Trinidad y Tobago que fue el que descendió.

Tanto Costa Rica como Martinica saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria que les permita ganar en confianza, aunque los Ticos son amplios favoritos por estar en casa, además de tener la presión encima, deben aprovechar al máximo este duelo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Martinica.

