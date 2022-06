Corea del Sur vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Junio 2022

Amistosos

Gran partido tendremos este lunes 6 de junio abriendo el día en la Fecha FIFA, cuando Corea del Sur busque mejorar su imagen tras su duro golpe de hace unos días, tendrá una buena prueba al medirse a Chile que intentará demostrar su calidad en su visita a Daejeon.

Hora y Canal Corea del Sur vs Chile

Sede: Estadio Mundialista de Daejon, Daejeon, Corea del Sur

Hora: 8:00 pm de Corea del Sur. 6:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos. 1:00 pm de España, Alemania, Francia e Italia.

Canal: beIN Sports en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Corea del Sur vs Chile en VIVO

La selección de Corea del Sur estará disputando el próximo Mundial donde sueña con superar una difícil fase de grupos que comparte con Uruguay, Ghana y Portugal, por lo que es vital el llegar a punto si quieren tener aspiraciones reales de avanzar.

Los Sur-Coreanos vienen de un duro golpe el pasado jueves cuando recibieron a Brasil siendo aplastados 5-1, por l oque esperan mejorar esa imagen este lunes.

Por su parte, Chile no logró el objetivo mundialista, aunque mantiene la velita encendida en la pelea en tribunales, pero la realidad es que están pensando ya en el próximo ciclo rumbo 2026.

La Roja vuelve a la actividad tras justamente su fracaso en las Eliminatorias el pasado 29 de marzo cuando, en casa, fueron superados 0-2 por Uruguay.

Tanto Corea del Sur como Chile saben de la importancia de este partido dado que se están preparando rumbo a lo que viene. En los pronósticos los Sur-Coreanos son ligeros favoritos al traer arsenal completo y ser los que se preparan para el Mundial, sin embargo La Roja intentará demostrar que se mantiene como un rival de cuidado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Corea del Sur vs Chile.

