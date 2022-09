Chelsea vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partido entre equipos necesitados tendremos este sábado 3 de septiembre siguiendo con la jornada 6 de la Premier League 2022-2023, cuando el Chelsea busque tomar un respiro que les permita volver a pelear en la parte alta de la tabla, pero tendrán que recibir al West Ham que está urgido de dar la campanada en su visita al Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs West Ham

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Chelsea vs West Ham en VIVO

El cuadro del Chelsea ha tenido un arranque de campaña complicado ya que sus aspiraciones son altas, pero en 5 jornadas solamente han podido ganar en un par de ocasiones, por un empate y otras dos derrotas, así que en casa se han quedado sin margen de error.

Los Blues vienen de un amargo descalabro en la jornada de media semana cuando visitaron al Southampton en un choque donde Raheem Sterling los puso al frente a los 23 minutos, pero los remontaron para un 2-1 final.

Por su parte, el West Ham tampoco ha tenido el mejor de sus inicios de temporada peleando en la parte baja de la tabla, ya que ellos suman apenas un triunfo, un empate y 3 descalabros.

Los Hammers vienen de un agridulce empate en la jornada de media semana cuando recibieron al Tottenham en un choque en el que se fueron abajo con un autogol, pero con anotación de Tomás Soucek firmaron el 1-1 final.

Tanto el Chelsea como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita tomar un respiro tras el momento irregular que viven; en la tabla general encontramos a los Blues en la décima posición con 7 puntos, mientras los Hammers son catorceavos con 4 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs West Ham.

