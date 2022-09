PSG vs Stade Brestois EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Ligue 1 2022-23

Ligue 1

Seguimos con las emociones de este sábado 9 de septiembre en la jornada 7 de la Ligue 1 2022-2023 de Francia, cuando el PSG busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los consolide en la cima, pero recibirán a un Stade Brestois que intentará dar la gran campanada en su visita al Parc des Princes.

Hora y Canal PSG vs Stade Brestois

Sede: Parc des Princes, París, Francia

Hora: 5:00 pm de Francia. 9:00 am de Centroamérica. 10:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: beIN Sports en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

PSG vs Stade Brestois en VIVO

El cuadro del PSG ha tenido una gran temporada marcando el ritmo de la competencia. En la jornada pasada golearon 0-3 al Nantes para colocarse con 5 victorias y un empate, por lo que en casa tienen todo para seguir con esa inercia.

El París viene de un gran debut en la Champions League a media semana cuando recibieron a la Juventus logrando superarlos 2-1 con doblete de Kylian Mbappé.

Por su parte, el Stade Brestois ha tenido un inicio de temporada complicado peleando en zona de descenso, dado que en 6 duelos cosechan un triunfo, par de empates y 3 descalabros, tienen mucho que mejorar si aspiran a sorprender.

Les Ty’ Zefs viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Racing de Estrasburgo en un choque donde Pierre Lees-Melou los puso al frente a los 6 minutos, pero tuvieron que conformarse con el 1-1.

Tanto el PSG como el Stade Brestois saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras saldrán con todo por el triunfo, pero la realidad es que el París es amplio favorito para ganar y golear, son líderes con 16 puntos, pero sabemos que luego hay sorpresas en esta Ligue 1. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSG vs Stade Brestois.

Last modified: septiembre 9, 2022

