Cádiz vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Gran partido nos espera este sábado 10 de septiembre siguiendo con la jornada 5 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Cádiz busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa intentando sumar sus primeros puntos, pero recibirán a un Barcelona que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Nuevo Mirandilla.

Hora y Canal Cádiz vs Barcelona

Sede: Estadio Nuevo Mirandilla, Cádiz, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Cádiz vs Barcelona en VIVO

El cuadro del Cádiz ha tenido un arranque de temporada muy duro ya que han perdido los 4 partidos que han disputado, además han recibido 10 goles y no han anotado ninguno, por lo que hay mucho que mejorar si aspiran a dar la sorpresa este sábado.

El Submarino Amarillo vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Celta de Vigo siendo aplastados 3-0.

Por su parte, el Barcelona ha tenido un buen inicio de temporada peleando entre los líderes. En la jornada pasada doblegaron 0-3 al Sevilla para colocarse con 3 victorias y un empate, así que en esta visita intentarán seguir con esta buena inercia.

El Barca viene de una gran victoria a media semana en su debut en la Champions League cuando recibieron al Viktoria Plzen logrando golearlos 5-1 con hat-trick de Robert Lewandowski y anotaciones de Franck Kessié y Ferran Torres.

Tanto el Cádiz como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas, aunque la realidad es que el Barca es claro favorito, sería una sorpresa si el Submarino Amarillo rescata algo este sábado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Cádiz vs Barcelona.

